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«Локомотив» встретится с «Ростовом» во 2-м этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.
Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.
В финале турнира встретятся победители финалов пути РПЛ и пути регионов. Розыгрыш трофея пройдет в один матч.
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