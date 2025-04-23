«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в Кубке России 30 апреля

«Локомотив» встретится с «Ростовом» во 2-м этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2.

30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

В финале турнира встретятся победители финалов пути РПЛ и пути регионов. Розыгрыш трофея пройдет в один матч.

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