«Локомотив» обыграл «Ростов» в Кубке России, 19-летний Раков забил единственный гол

«Локомотив» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил 19-летний форвард Вадим Раков. На 26-й минуте отличился защитник москвичей Илья Самошников, однако взятие ворот отменили из-за офсайда после подсказки ВАР.

В параллельном матче «Рубин» разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».