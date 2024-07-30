«Локомотив» и «Ростов» проведут матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене», начало — в 18:30 мск.

В Кубке России «Локомотив» и «Ростов» встречались четыре раза, включая два матча группового этапа прошлого сезона: в 3-м туре победили ростовчане (2:1), в 5-м — москвичи (3:1). Всего в кубковых встречах у «Локомотива» две победы, у «Ростова» — одна, еще одна игра завершилась вничью. Разность мячей — 8-5 в пользу железнодорожников.

В чемпионате России у «Локомотива» — 34 победы, у «Ростова» — 9, а вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 97-48 в пользу москвичей. Предыдущий матч, который проходил 6 мая, завершился победой железнодорожников с минимальным перевесом (1:0).