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Сегодня, 08:15

«Локомотив» — «Ростов»: результаты и статистика личных встреч

«Локомотив» имеет преимущество над «Ростовом» по личным встречам
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Ростов» проведут матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене», начало — в 18:30 мск.

В Кубке России «Локомотив» и «Ростов» встречались четыре раза, включая два матча группового этапа прошлого сезона: в 3-м туре победили ростовчане (2:1), в 5-м — москвичи (3:1). Всего в кубковых встречах у «Локомотива» две победы, у «Ростова» — одна, еще одна игра завершилась вничью. Разность мячей — 8-5 в пользу железнодорожников.

В чемпионате России у «Локомотива» — 34 победы, у «Ростова» — 9, а вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 97-48 в пользу москвичей. Предыдущий матч, который проходил 6 мая, завершился победой железнодорожников с минимальным перевесом (1:0).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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