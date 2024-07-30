Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в Кубке России 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в матче группы B Пути РПЛ Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России пройдет с 30 июля 2024 по 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
0
Читайте также
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

2DROTS — «Строгино»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

«Рубин» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России