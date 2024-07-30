«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в матче группы B Пути РПЛ Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России пройдет с 30 июля 2024 по 1 июня 2025.

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