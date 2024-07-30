«Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян и Кучаев выйдут с первых минут

Стали известны составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Ненахов, Фассон, Батраков, Карпукас, Баринов, Сулейманов.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Погостнов, Митай, Морозов, Сарвели, Тимофеев, Салтыков, Пиняев, Воробьев, Радиковский, Раков.

«Ростов»: Ханкич, Жбанов, Семенчук, Чернов, Мелехин, Шанталий, Саравия, Зубенко, Кучаев, Байрамян, Голенков.

Запасные: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Лангович, Уткин, Щетинин, Глебов, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Матч пройдет в Москве и начнется в 18.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.