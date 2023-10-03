«Локомотив» — «Ростов»: в ворота ростовчан ошибочно назначен пенальти

На 6-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов» арбитр Артем Любимов совершил ошибку в ключевом эпизоде — наказал гостей 11-метровым ударом. В том моменте мяч попал Илье Киршу в левую руку. Она находилась в абсолютно естественном положении, однако судья решил иначе.

При этом видеоассистенты Анатолий Жабченко и Николай Еремин в действия рефери не вмешались.

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