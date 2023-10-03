Судейство
Сегодня, 18:55
На 6-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов» арбитр Артем Любимов совершил ошибку в ключевом эпизоде — наказал гостей 11-метровым ударом. В том моменте мяч попал Илье Киршу в левую руку. Она находилась в абсолютно естественном положении, однако судья решил иначе.
При этом видеоассистенты Анатолий Жабченко и Николай Еремин в действия рефери не вмешались.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию кубковых матчей «Зенит» — «Балтика» и «Локомотив» — «Ростов».