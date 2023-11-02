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Судейство

Сегодня, 00:05

«Локомотив» — «Рубин»: Опейкина ошибочно дисквалифицировала Миранчука. Почему неправильно заполнен протокол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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В протоколе матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Рубин» (3:0) допущена серьезная ошибка. В нем указано, что на 45-й минуте желтую карточку за срыв перспективной атаки получил Антон Миранчук. Для железнодорожника это второе предупреждение в турнире — в соответствии с кубковым регламентом он получил автоматическую дисквалификацию на одну игру.

На самом деле не на 45-й, а на 45+1-й минуте тактический фол в центре поля совершил Константин Марадишвили. Он задержал соперника руками. Миранчук в тот момент бежал сзади — на значительном расстоянии. Судья Вера Опейкина вынесла предупреждение Марадишвили. Это было хорошо видно во время телетрансляции.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Откуда в протоколе в наказаниях взялась фамилия Миранчука, непонятно. В соответствии с кубковым регламентом «после окончания матча судья обязан в течение 40 минут оформить протокол матча, а представители команд... обязаны его подписать. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов,.. судья обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол матча до его подписания представителями команд».

Понятно, что чаще всего оформлением протокола занимается резервный. В данном случае это Михаил Черемных. Но судья Опейкина должна проверить хотя бы правильность внесения дисциплинарных санкций. Это важно, так как протокол — основной документ для контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Как теперь быть с Миранчуком — он дисквалифицирован или нет?

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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