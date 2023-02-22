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Кубок России

Сегодня, 22:02

Гол Пруцева принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» в матче FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
«Локомотив» — «Спартак» — 0:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев. На 78-й минуте защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сравнял счет, но главный арбитр встречи Владислав Безбородов отменил взятие ворот после подсказки ВАР. Форвард железнодорожников Франсуа Камано находился в офсайде и, по мнению судей, влиял на эпизод.

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
12
83
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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