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Сегодня, 22:09

«Локомотив» — «Спартак»: гол в ворота красно-белых правильно отменен. Жаль, что нет офсайдных линий

Арбитр Безбородов правильно отменил гол «Локомотива» в ворота «Спартака»
Александр Бобров
Шеф-редактор
«Локомотив» — «Спартак».
«Локомотив» — «Спартак».
«Локомотив» — «Спартак».
«Локомотив» — «Спартак».
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На 82-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1) арбитр Владислав Безбородов правильно отменил взятие ворот красно-белых.

Четырьмя минутами ранее Станислав Магкеев забил гол, сравняв счет. Но видеоассистенты провели проверку, после которой ВАР Иван Сиденков предложил судье посмотреть повторы и дать оценку офсайдной ситуации.

"Локомотив" - "Спартак".
«Локомотив» — «Спартак».

Безбородов быстро убедился, что Франсуа Камано, заступивший левой ногой за линию офсайда, помешал сопернику. В результате гол Магкеева не был засчитан.

"Локомотив" - "Спартак".
«Локомотив» — «Спартак».
"Локомотив" - "Спартак".
«Локомотив» — «Спартак».

К сожалению, проверка заняла у видеоассистентов продолжительное время. Предположительно, одна из причин — отсутствие виртуальных офсайдных линий.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
Станислав Магкеев
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