На 82-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1) арбитр Владислав Безбородов правильно отменил взятие ворот красно-белых.

Четырьмя минутами ранее Станислав Магкеев забил гол, сравняв счет. Но видеоассистенты провели проверку, после которой ВАР Иван Сиденков предложил судье посмотреть повторы и дать оценку офсайдной ситуации.

«Локомотив» — «Спартак».

Безбородов быстро убедился, что Франсуа Камано, заступивший левой ногой за линию офсайда, помешал сопернику. В результате гол Магкеева не был засчитан.

«Локомотив» — «Спартак».

«Локомотив» — «Спартак».

К сожалению, проверка заняла у видеоассистентов продолжительное время. Предположительно, одна из причин — отсутствие виртуальных офсайдных линий.