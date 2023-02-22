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Кубок России

Сегодня, 19:03

«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России.

За железнодорожников дебютируют вратарь Илья Лантратов, защитник Игорь Смольников, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Артем Дзюба.

У «Спартака» с первых минут на поле появятся 11 россиян. В запасе красно-белых — 6 иностранцев: Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Кристофер Мартинс, Кейта Бальде и Квинси Промес.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

Запасные: Худяков, Конти, Погостнов, Живоглядов, Тикнизян, Митай, Марадишвили, Щетинин, Миранчук, Глушенков, Раков, Игнатьев.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Дуарте, Тавареш, Маслов, Веденеев, Зорин, Мартинс, Бальде, Промес.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 (мск). Ответная игра запланирована на 27 февраля.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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