«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников

«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России.

За железнодорожников дебютируют вратарь Илья Лантратов, защитник Игорь Смольников, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Артем Дзюба.

У «Спартака» с первых минут на поле появятся 11 россиян. В запасе красно-белых — 6 иностранцев: Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Кристофер Мартинс, Кейта Бальде и Квинси Промес.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

Запасные: Худяков, Конти, Погостнов, Живоглядов, Тикнизян, Митай, Марадишвили, Щетинин, Миранчук, Глушенков, Раков, Игнатьев.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Дуарте, Тавареш, Маслов, Веденеев, Зорин, Мартинс, Бальде, Промес.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 (мск). Ответная игра запланирована на 27 февраля.