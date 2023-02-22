«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 1/4 финала FONBET Кубка России

22 февраля «Спартак» в гостях одержал победу над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В Сети появился видеообзор игры, которая прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Единственный гол в матче забил хавбек красно-белых Данил Пруцев на 16-й минуте.

На 82-й минуте встречи арбитр Владислав Безбородов отменил забитый мяч защитника железнодорожников Станислава Магкеева из-за офсайда.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.