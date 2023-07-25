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Сегодня, 20:27

Голы Изидора и Тикнизяна принесли «Локомотиву» волевую победу над «Уралом» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле одержал победу над «Уралом» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

На 8-й минуте «Урал» вышел вперед — отличился Тимур Аюпов. «Локомотиву» удалось отыграться на 34-й минуте благодаря точному удару Вильсона Изидора. Победу красно-зеленым принес гол Наира Тикнизяна, защитник забил в начале второго тайма.

«Локомотив» вышел на первое место в группе B Кубка России. В другом матче этого квартета «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Игра пройдет в среду, 26 июля.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Урал

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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