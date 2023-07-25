Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

«Локомотив» и «Урал» сыграют кубковый матч 25 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
«Локомотив» — «Урал».
Фото Фодор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Во вторник, 25 июля, в Москве «Локомотив» примет «Урал» в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена», начало — в 18.30 по московскому времени.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Урал» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер».

FONBET Кубок России: матчи &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;, &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;, &laquo;Пари Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня

«Локомотив» — 9-кратный обладатель Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Команда из Казани завоевывала Кубок страны единожды в сезоне-2011/12.

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
История жизни президента UFC Даны Уайта
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Локомотив» — «Урал»: Изидор и Раков сыграют с первых минут в матче FONBET Кубка России
Лепехин считает, что «Зенит» легко обыграет «Ахмат»
«Пари НН» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
«Динамо» отправилось в Нижний Новгород без восьми игроков основы
«Оренбург» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» — «Урал»: Изидор и Раков сыграют с первых минут в матче FONBET Кубка России