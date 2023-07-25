Во вторник, 25 июля, в Москве «Локомотив» примет «Урал» в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена», начало — в 18.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Урал» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» — 9-кратный обладатель Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Команда из Казани завоевывала Кубок страны единожды в сезоне-2011/12.

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