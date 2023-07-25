Сегодня, 17:37
«Локомотив» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Локомотив: Лантратов, Самошников, Погостнов, Кузьмичев, Митай, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Миранчук, Изидор, Раков.
Запасные: Гильерме, Фассон, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Марадишвили, Куликов, Жемалетдинов, Глушенков, Сарвели, Пиняев, Дзюба.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин Ар., Бевеев, Эмерсон, Кики, Сунгатулин, Аюпов, Егорычев, Каштанов, Юшин.
Запасные: Мамин Ал., Мосин, Буркин, Ишков, Бегич, Мишкич, Дмитриев, Шеттине.
Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.