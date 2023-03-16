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Кубок России

Сегодня, 18:13

«Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с Бариновым и матчем с «Акроном»

Мария Гусева
Дмитрий Баринов.
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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«Локомотив» на официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с включением полузащитника Дмитрия Баринова в состав на матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — по пенальти).

«Сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, интерпретировал указанные нормы Регламента буквально, сделав вывод, что все предупреждения, полученные игроками ФК «Локомотив», были аннулированы «перед проведением матчей 1/4 финала Пути верхней сетки».

Помимо этого, перед матчем с командой «Акрон» в клуб не поступал список с дисквалифицированными футболистами, по сложившейся практике направляемый клубам, имеющим в своей заявке таких игроков.

Клуб посчитал, что сотрудник, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не проявил должной осмотрительности и не направил в РФС запрос об интерпретации положений Регламента, чем подверг команду риску присуждения технического положения.

В этой связи к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание", — говорится в заявлении.

14 марта капитан «Локомотива» Баринов не имел играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/after-akron/
Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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