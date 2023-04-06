Ломаев заявил, что матч «Крылья Советов» — «Акрон» стал бы большим событием для фанатов

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев после ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:1) высказался о возможной встрече с «Акроном» в следующем раунде турнира.

«Хотелось бы сыграть с «Акроном»? «Акрон» — команда из Самарской области. Для болельщиков такой матч стал бы большим событием, если бы сыграли клубы из одного региона. Игра бы получилась зрелищной. Но есть же еще другие команды, на которые мы можем попасть. Дополнительная мотивация на «Акрон»? В нынешней ситуации для «Крыльев Советов» на каждый матч мотивация повышенная», — приводит слова Ломаева Metaratings.ru.

«Крылья» уступили ЦСКА и по итогам двухматчевого противостояния (2:3) вылетели в нижнюю сетку турнира. ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом».