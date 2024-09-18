Оласа назвал равной игру «Краснодара» с ЦСКА в Кубке России

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Очень тяжелый и равный матч. Было мало моментов, ЦСКА хорошо реализовал их. У них хорошо получилось удержать счет.

— Прервалась серия из 11 матчей без поражений, насколько это болезненно?

— Было очень важно сегодня победить, серия — это хорошо. Но это футбол, будем дальше работать. В следующем матче будет принципиально победить. Нужно продолжать развиваться, возвращать веру в себя.

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. «Краснодар» лидирует с 9 очками.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН», «Краснодар» 2 октября встретится с «Ахматом» в Грозном.