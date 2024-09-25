«Балтика» в серии пенальти победила «Луки-Энергию» в Кубке России

«Балтика» на выезде одержала победу над «Луками-Энергии» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 3:1).

Счет на 16-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Данил Сподарец. Две минуты спустя калининградцы отыгрались благодаря голу Алекса Фернандеса.

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 3:1.

В параллельном матче «Сокол» в гостях победил «Орел» — 3:2.

Соперники «Балтики» и «Сокола» по следующему раунду Кубка России станут известны по итогам жеребьевки.