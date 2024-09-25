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Сегодня, 20:32

«Балтика» в серии пенальти победила «Луки-Энергию» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» на выезде одержала победу над «Луками-Энергии» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 3:1).

Счет на 16-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Данил Сподарец. Две минуты спустя калининградцы отыгрались благодаря голу Алекса Фернандеса.

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 3:1.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 18:30. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
1:1
Балтика

В параллельном матче «Сокол» в гостях победил «Орел» — 3:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 18:30. Центральный (Орел)
Орел
2:3
Сокол

Соперники «Балтики» и «Сокола» по следующему раунду Кубка России станут известны по итогам жеребьевки.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Орел
ФК Сокол (Саратов)

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