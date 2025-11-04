Лунев и Расулов не полетели на матч с «Зенитом»

Константин Алексеев Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», сегодня, 4 ноября, «Динамо» отправилось на выездной матч четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» без двух голкиперов: Андрея Лунева и Курбана Расулова. 33-летний Лунев уже оправился от повреждения и тренируется в общей группе, однако пока в заявку не попадет. 19-летний Расулов играл в предыдущем туре с «Рубином» (0:0). Эти два вратаря остались в Москве готовиться к встрече 15-го тура с «Акроном», а в Питере в заявке будут 29-летний Игорь Лещук и 22-летний Андрей Кудравец. Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 5 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:30 мск. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Деп Б.Охта Ну, если Лещук будет у Динамо в воротах, то я за результат не переживаю. Он пропустит на один (два, три, четыре...) гол больше, чем вратарь Зенита. Не важно кто встанет в ворота Зенита. 05.11.2025

Saiga-спринтер Матчи недо-кубка не тот критерий, по которому принимаются кадровын решения. Даже генералитетом ВЧК-ВТБ. 05.11.2025

alexanderpisyako Из за вратарей мы Д и не стали чемпионами!?!?!* Вспомните! Обидно! 05.11.2025

bruze Да Динамо может вообще без вратарей. На фига они нужны. Они что есть,что нету. Бардель в защите наиполнейший. А говорили, что при Лички бардак в защите! Сравните пропущенные мячи при Карпине и при Личке! 04.11.2025

36 А почему Динамо играет первый матч в гостях? 04.11.2025

Dron56 Решил Карпин поберечь Расулова и наверно правильно а то если накидают ему дюжину сломаться может. Одобряем такое здраое решение. 04.11.2025

garikdubkoff Ну наконец то основной вратарь сыграет . А то что то пол сезона не выпускают . Наверное специально для завтрешнего решающего матча берегли . Хотя может и не факт что выпустят . Может ещё поберегут . 04.11.2025

Dron56 Это конечно многовато, но уже неверится в положительный результат думаю 4:1 будет, один то забьем ... может быть. 04.11.2025

Динамов Желаю Зениту выиграть 10:0, чтобы Карпина наконец уволили!!! 04.11.2025

Динамов Нет, Кудравца уже уничтожил, как вратаря, Изотов - вслед за Лещуком и Шуниным с Лунёвым. Пока шансы уцелеть есть только у Расулова, и то, если Изотов будет уволен в 2025 году. 04.11.2025

Врн36 Динамики, пробуйте Кудравца. С Лещуком давно уже все ясно. Пара Расулов Кудравец выглядит перспективно 04.11.2025