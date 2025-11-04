Лунев и Расулов не полетели на матч с «Зенитом»

4 ноября, 19:33
Как стало известно «СЭ», сегодня, 4 ноября, «Динамо» отправилось на выездной матч четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» без двух голкиперов: Андрея Лунева и Курбана Расулова.
33-летний Лунев уже оправился от повреждения и тренируется в общей группе, однако пока в заявку не попадет. 19-летний Расулов играл в предыдущем туре с «Рубином» (0:0). Эти два вратаря остались в Москве готовиться к встрече 15-го тура с «Акроном», а в Питере в заявке будут 29-летний Игорь Лещук и 22-летний Андрей Кудравец.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 5 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:30 мск.
Деп Б.Охта
Ну, если Лещук будет у Динамо в воротах, то я за результат не переживаю. Он пропустит на один (два, три, четыре...) гол больше, чем вратарь Зенита. Не важно кто встанет в ворота Зенита.
05.11.2025
Saiga-спринтер
Матчи недо-кубка не тот критерий, по которому принимаются кадровын решения. Даже генералитетом ВЧК-ВТБ.
05.11.2025
ЗЛОЙ на всех
Скоро узнаем живо ли дерьнамо?
05.11.2025
alexanderpisyako
Из за вратарей мы Д и не стали чемпионами!?!?!* Вспомните! Обидно!
05.11.2025
m_16
Но забивают в основном Глушенков и Мостовой.
05.11.2025
Футболист Сапогов
))) Растянутые и зассаные треники)))
04.11.2025
За Шалимова
ну кАрмана, ладно, описАлся))
04.11.2025
За Шалимова
Этот знатный дебил свисток забывет достать из порваного кормана растянутых и засанных треников, не стоит ему отвечать)
04.11.2025
bruze
Да Динамо может вообще без вратарей. На фига они нужны. Они что есть,что нету. Бардель в защите наиполнейший. А говорили, что при Лички бардак в защите! Сравните пропущенные мячи при Карпине и при Личке!
04.11.2025
RobertH
Знаю. Ты лично дофуя забил. Больше всех!
04.11.2025
RobertH
Странная позиция. У хозяев Динамо денег нет что ли? Пусть купят на одного бразила больше, чем купил Зенит, на поле пусть выпускают девять бразилов, бразилы будут накручивать комбинации и там уже будет всё равно совершенно, кто будет стоять на бровке и изображать тренера. Вон чуваки так шесть раз чемп выиграли!
04.11.2025
authentiction
Лунев и Расулов не полетели на матч с «Зенитом»..... Они поехали на личном автотранспорте..
04.11.2025
36
А почему Динамо играет первый матч в гостях?
04.11.2025
Dron56
Решил Карпин поберечь Расулова и наверно правильно а то если накидают ему дюжину сломаться может. Одобряем такое здраое решение.
04.11.2025
99
Офис Динамо это Офис БэсБум букмекерской конторки:joy:
04.11.2025
Футболист Сапогов
))) Иди внучку тренируй)) Но лучше сначала проспись, выведи из головы бормотуху и всякую вонь свою))
04.11.2025
Saiga-спринтер
Цурипопику не дано добросить хилыми борматикшнами ручонками? Так и не пыжси пуки пускать .. все едино подваниваешь дилетанским мусорком.
04.11.2025
Mick Shelby
Зачем так жестко?
04.11.2025
garikdubkoff
Ну наконец то основной вратарь сыграет . А то что то пол сезона не выпускают . Наверное специально для завтрешнего решающего матча берегли . Хотя может и не факт что выпустят . Может ещё поберегут .
04.11.2025
Dron56
Это конечно многовато, но уже неверится в положительный результат думаю 4:1 будет, один то забьем ... может быть.
04.11.2025
Футболист Сапогов
Дурак, что ты прешь))) Деменция от внюхивания наступила?))) Ты же не пьешь с 2008? А каждый раз про борматуху свою пишешь)) Значит брешишь старик. Просто старый пи*дабо*)) Проспись иди))
04.11.2025
Saiga-спринтер
Цурипопик мусорный .. мячик то хоть куды добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками? Али дано только пуки пускать дилетанские .. внюхая в массовочке?
04.11.2025
Артемон Доберманов
Пробуют 11 в поле.
04.11.2025
Футболист Сапогов
Ну ты еще со свиным рылом лезешь. Иди внучку тренируй, прокачай руки её хилые!
04.11.2025
m_16
В офис Динамо позвонили из Газпрома и приказали поставить в ворота Кудравца. Мне Хова слил инфу.
04.11.2025
m_16
Не надо так против родного клуба.
04.11.2025
Динамов
Желаю Зениту выиграть 10:0, чтобы Карпина наконец уволили!!!
04.11.2025
Динамов
Нет, Кудравца уже уничтожил, как вратаря, Изотов - вслед за Лещуком и Шуниным с Лунёвым. Пока шансы уцелеть есть только у Расулова, и то, если Изотов будет уволен в 2025 году.
04.11.2025
>ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
.Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025
Mel_Alex_SPB
Какая нам разница, кому трешку забивать - Расулову или Лещуку...
04.11.2025
Irzhi Korn
Кудравец вообще никакущий...
04.11.2025
Mr T
Лещ,твой выход! Прерывай,наконец, статистику бессменного запасного.
04.11.2025
Врн36
Динамики, пробуйте Кудравца. С Лещуком давно уже все ясно. Пара Расулов Кудравец выглядит перспективно
04.11.2025
Saiga-спринтер
Когда у Динамо отсутствует хоть в малости нормальная защита - то любой вретарь будет выглядеть Лещуком, а не Пильгуем.
04.11.2025