FONBET Кубок России

4 ноября, 19:33

Лунев и Расулов не полетели на матч с «Зенитом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Голкипер «Динамо» Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», сегодня, 4 ноября, «Динамо» отправилось на выездной матч четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» без двух голкиперов: Андрея Лунева и Курбана Расулова.

33-летний Лунев уже оправился от повреждения и тренируется в общей группе, однако пока в заявку не попадет. 19-летний Расулов играл в предыдущем туре с «Рубином» (0:0). Эти два вратаря остались в Москве готовиться к встрече 15-го тура с «Акроном», а в Питере в заявке будут 29-летний Игорь Лещук и 22-летний Андрей Кудравец.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 5 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:30 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо
34

  • Деп Б.Охта

    Ну, если Лещук будет у Динамо в воротах, то я за результат не переживаю. Он пропустит на один (два, три, четыре...) гол больше, чем вратарь Зенита. Не важно кто встанет в ворота Зенита.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Матчи недо-кубка не тот критерий, по которому принимаются кадровын решения. Даже генералитетом ВЧК-ВТБ.

    05.11.2025

  • ЗЛОЙ на всех

    Скоро узнаем живо ли дерьнамо?

    05.11.2025

  • alexanderpisyako

    Из за вратарей мы Д и не стали чемпионами!?!?!* Вспомните! Обидно!

    05.11.2025

  • m_16

    Но забивают в основном Глушенков и Мостовой.

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    ))) Растянутые и зассаные треники)))

    04.11.2025

  • За Шалимова

    ну кАрмана, ладно, описАлся))

    04.11.2025

  • За Шалимова

    Этот знатный дебил свисток забывет достать из порваного кормана растянутых и засанных треников, не стоит ему отвечать)

    04.11.2025

  • bruze

    Да Динамо может вообще без вратарей. На фига они нужны. Они что есть,что нету. Бардель в защите наиполнейший. А говорили, что при Лички бардак в защите! Сравните пропущенные мячи при Карпине и при Личке!

    04.11.2025

  • RobertH

    Знаю. Ты лично дофуя забил. Больше всех!

    04.11.2025

  • RobertH

    Странная позиция. У хозяев Динамо денег нет что ли? Пусть купят на одного бразила больше, чем купил Зенит, на поле пусть выпускают девять бразилов, бразилы будут накручивать комбинации и там уже будет всё равно совершенно, кто будет стоять на бровке и изображать тренера. Вон чуваки так шесть раз чемп выиграли!

    04.11.2025

  • authentiction

    Лунев и Расулов не полетели на матч с «Зенитом»..... Они поехали на личном автотранспорте..

    04.11.2025

  • 36

    А почему Динамо играет первый матч в гостях?

    04.11.2025

  • Dron56

    Решил Карпин поберечь Расулова и наверно правильно а то если накидают ему дюжину сломаться может. Одобряем такое здраое решение.

    04.11.2025

  • 99

    Офис Динамо это Офис БэсБум букмекерской конторки:joy:

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    ))) Иди внучку тренируй)) Но лучше сначала проспись, выведи из головы бормотуху и всякую вонь свою))

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопику не дано добросить хилыми борматикшнами ручонками? Так и не пыжси пуки пускать .. все едино подваниваешь дилетанским мусорком.

    04.11.2025

  • Mick Shelby

    Зачем так жестко?

    04.11.2025

  • garikdubkoff

    Ну наконец то основной вратарь сыграет . А то что то пол сезона не выпускают . Наверное специально для завтрешнего решающего матча берегли . Хотя может и не факт что выпустят . Может ещё поберегут .

    04.11.2025

  • Dron56

    Это конечно многовато, но уже неверится в положительный результат думаю 4:1 будет, один то забьем ... может быть.

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Дурак, что ты прешь))) Деменция от внюхивания наступила?))) Ты же не пьешь с 2008? А каждый раз про борматуху свою пишешь)) Значит брешишь старик. Просто старый пи*дабо*)) Проспись иди))

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик мусорный .. мячик то хоть куды добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками? Али дано только пуки пускать дилетанские .. внюхая в массовочке?

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Пробуют 11 в поле.

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну ты еще со свиным рылом лезешь. Иди внучку тренируй, прокачай руки её хилые!

    04.11.2025

  • m_16

    В офис Динамо позвонили из Газпрома и приказали поставить в ворота Кудравца. Мне Хова слил инфу.

    04.11.2025

  • m_16

    Не надо так против родного клуба.

    04.11.2025

  • Динамов

    Желаю Зениту выиграть 10:0, чтобы Карпина наконец уволили!!!

    04.11.2025

  • Динамов

    Нет, Кудравца уже уничтожил, как вратаря, Изотов - вслед за Лещуком и Шуниным с Лунёвым. Пока шансы уцелеть есть только у Расулова, и то, если Изотов будет уволен в 2025 году.

    04.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Какая нам разница, кому трешку забивать - Расулову или Лещуку...

    04.11.2025

  • Irzhi Korn

    Кудравец вообще никакущий...

    04.11.2025

  • Mr T

    Лещ,твой выход! Прерывай,наконец, статистику бессменного запасного.

    04.11.2025

  • Врн36

    Динамики, пробуйте Кудравца. С Лещуком давно уже все ясно. Пара Расулов Кудравец выглядит перспективно

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Когда у Динамо отсутствует хоть в малости нормальная защита - то любой вретарь будет выглядеть Лещуком, а не Пильгуем.

    04.11.2025

    Андрей Лунев
    Игорь Лещук
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Зенит
    Андрей Кудравец
