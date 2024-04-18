Мацуев: «Выход Джикии — самое светлое пятно матча с «Зенитом»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» выход на поле капитана красно-белых Георгия Джикии в матче с «Зенитом» (0:0) в ответной игре 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.

«Выход Джикии на поле символичен. Он капитан и судить о том, правильно ли он отсутствовал столько времени в составе, не мне. Но всем понятно, что там был конфликт. А конфликт с капитаном — всегда скандально. Думаю, там было что-то личное. Но я бы не списывал его со счетов. Выход Джикии — самое светлое пятно во вчерашнем матче», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» сыграет во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Динамо».