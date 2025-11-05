Видео
5 ноября, 19:07

«Динамо» — ЦСКА: махачкалинцы открыли счет с пенальти

Алина Савинова

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА — 1:0.

В добавленное к первому тайму время Раджаб Магомедов реализовал пенальти, который главный арбитр Иван Сараев назначил после подсказки ВАР за фол полузащитника армейцев Энрике Кармо на форварде махачкалинцев Гамиде Агаларове.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
ЦСКА

7

  • H R

    Если делаeте ставки -> infostavki.ru

    05.11.2025

  • Дмитрий Томин

    судью на мыло. сколько можно гнать без денег за матч

    05.11.2025

  • обманутый лох

    но с учётом кадрового голода правильнее для ЦСКА будет слить

    05.11.2025

  • Красно синий

    Я охреневаю от судей. Они ж вообще никчёмные,вообще не разбираются в футболе и просто не понимают что происходит. Где там пенальти? Это фол и жёлтая игроку в атаке. Всё! Ничего другого там увидеть нельзя. Но эти...:smile:

    05.11.2025

  • обманутый лох

    к моменту контакта уже встречного движения ногой со стороны игрока ЦСКА не было, уже старался ногу убрать, а Агаларов сыграл ногой сверху хоть и по ингерции.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пенальти идиотический. Каспиец идет на мяч прямой ногой и играет опасно. Это штрафной в пользу ЦСКА.. А пенальти бьют в другую сторону?.

    05.11.2025

  • aug081266

    Дагов судят как надо!...Это был не пенальти,это была желтая чумазому за удар шипами по подъему ноги армейцу...После которого чумазый,наверное,все шипы себе сломал,так он умирал страдая...

    05.11.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК ЦСКА (Москва)
