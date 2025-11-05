«Динамо» — ЦСКА: махачкалинцы открыли счет с пенальти

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА — 1:0. В добавленное к первому тайму время Раджаб Магомедов реализовал пенальти, который главный арбитр Иван Сараев назначил после подсказки ВАР за фол полузащитника армейцев Энрике Кармо на форварде махачкалинцев Гамиде Агаларове. Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)

Дмитрий Томин судью на мыло. сколько можно гнать без денег за матч 05.11.2025

обманутый лох но с учётом кадрового голода правильнее для ЦСКА будет слить 05.11.2025

Красно синий Я охреневаю от судей. Они ж вообще никчёмные,вообще не разбираются в футболе и просто не понимают что происходит. Где там пенальти? Это фол и жёлтая игроку в атаке. Всё! Ничего другого там увидеть нельзя. Но эти...:smile: 05.11.2025

обманутый лох к моменту контакта уже встречного движения ногой со стороны игрока ЦСКА не было, уже старался ногу убрать, а Агаларов сыграл ногой сверху хоть и по ингерции. 05.11.2025

Saiga-спринтер Пенальти идиотический. Каспиец идет на мяч прямой ногой и играет опасно. Это штрафной в пользу ЦСКА.. А пенальти бьют в другую сторону?. 05.11.2025