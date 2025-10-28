Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам кубкового матча против «Спартака»

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по матчу 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (Махачкала) (3:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросил комитет рассмотреть эпизоды с неназначенными на 40-й и 77-й минутах пенальти в ворота соперника.

Игра прошла 21 октября в Каспийске.

«Спартак» занял первое место в группе C, «Динамо» — на второй позиции.