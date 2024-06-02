Боков: «Шансы «Зенита» и «Балтики» на победу в финале Кубка России равны»

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой».

«Шансы «Балтики» и «Зенита» на титул равны. На одну игру любая команда может сосредоточиться. Нас ждет зрелищный матч. Думаю, дело дойдет до пенальти. Обе команды в преддверии отпуска отдадут все силы. Нас ждет осторожно-атакующий футбол», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на арене «Лужники». Начало — в 18.00 мск.