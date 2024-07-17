Митрофанов: «Рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал про изменение формата FONBET Кубка России.

«Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов. Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов», — цитируют «Известия» Митрофанова.

На этой неделе РФС опубликовал сетку первых раундов Пути регионов Кубка России-2024/25.