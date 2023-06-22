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Кубок России

Сегодня, 18:06

Митрофанов: «В настоящий момент в FONBET Кубке России не определен полный перечень команд»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал будут ли клубы из Крыма участвовать в FONBET Кубке России.

— Будут ли крымские клубы участвовать в Кубке?

— В настоящий момент клубы прошли аттестацию для участия в дивизионе Б соревнований, которые проводит ФНЛ. Что касается Кубка, то состав участников не определен. При наличии заявок которые поступят, мы определим состав участников. В настоящий момент в Кубке России не определен полный перечень команд.

Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
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