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Сегодня, 15:19

Малафеев: «В суперфинале Кубка России «Зениту» будет нелегко с «Балтикой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой».

«Такие матчи всегда непредсказуемы. «Зенит», безусловно, сильный клуб с богатым опытом и с сильным составом, но в финале все может случиться. «Балтика» — амбициозная команда, которая уже преподнесла сюрприз, добравшись до финала, и явно полна решимости побороться за трофей. Калининградцы показали характер и умение добиваться результата, так что легко «Зениту» не будет», — сказал Малафеев «СЭ».

Суперфинал FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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