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Сегодня, 00:25

Экс-игрок «Лады» Влад Малахов: «Восхищаемся, когда условный «Уиган» выбивает из Кубка «МЮ». Сейчас «Акрон» в такой же роли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Лады» Влад Малахов высказался о выступлении «Акрона» в FONBET Кубке России.

«Акрон» — сейчас клуб номер один во всей нашей округе. А после чудесного выступления в Кубке, на сто процентов гарантирую, что новых болельщиков у «Акрона» прибавится еще больше. И не только из Тольятти и Самары, но и со всей России. Наш футбол и страна давно нуждалась в такой истории.

Мы все восхищаемся, когда в Англии условный «Уиган» из четвертого дивизиона выбивает из Кубка «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сейчас «Акрон» в роли такого же Давида, который побеждает Голиафов», — приводит слова Малахова «Евро-Футбол.ру».

«Акрон» обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005049345_eks-igrok_ladyi_vlad_malahov_voshischaemsya_kogda_uslovnyiy_uigan_vyibivaet_iz_kubka_manchester_yunayted_i_manchester_siti_seychas_akron_v_roli_takogo_je_davida
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Кубок России
ФК Акрон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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