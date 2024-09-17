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Сегодня, 22:54

Мантуан: «Зенит» начал чуть медленно, но потом набрал привычные для себя скорости и смог забить голы»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0). 23-летний бразилец стал автором одного из голов в этой встрече.

— Хорошая игра. Мне кажется, мы начали чуть медленно, но потом набрали привычные для себя скорости и смогли забить по голу в каждом из таймов. Самое важное — три очка. Идем дальше.

— Пришло ли взаимопонимание после перехода новых нападающих в команду?

— Я думаю, что мы на правильном пути. Все, кто пришел в команду, прекрасно влились в командую игру. Это видно по участию в голевых атаках Лусиано и Саши Соболева. Чем больше будет совместных тренировок, тем больше будет лучше. Но уже прослеживается хорошая динамика.

«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы D Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Густаво Мантуан

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