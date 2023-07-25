Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:27

Личка: «Сегодня подходящий момент, чтобы проверить игроков из ближайшего резерва»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН».

«Я думаю, что сегодня подходящий момент, чтобы проверить игроков из ближайшего резерва в официальном матче. Да, на поле выйдет молодая команда — 7 игроков до 23 лет — но они достаточно талантливы и могут показать себя в хорошем свете. Мы играли в пятницу с «Краснодаром», сегодня вторник, и уже в субботу у нас выезд в Самару — 3 матча за 8 дней. Для футболистов это хорошо, потому что они больше любят играть, чем тренироваться», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Также специалист высказался о будущем хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

«Да, слухов много, но это не должно влиять на нашу работу. Понятно, что я как тренер не хочу, чтобы такой талантливый футболист, как Захарян, уходил из команды, но это решение должно принимать руководство вместе с игроком. Пока никакой официальной информации нет», — добавил Личка.

Матч между командами состоится сегодня, 25 июля, начало — 18.30 мск.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Марцел Личка
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Игрок «Зенита» Малком станет самой дорогой покупкой лиги Саудовской Аравии
«Я засыпала в метро с гематомами, а Тутберидзе говорила — я халтурила». Откровенная Загитова у Максима Транькова
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Факел» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России