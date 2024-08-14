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Сегодня, 22:26

Личка: «Хочу, чтобы «Динамо» было в гонке как в чемпионате, так и в Кубке»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда хочет бороться в этом сезоне за победу в РПЛ и в Кубке России.

— Можно сказать, что на Кубок в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?

— Вообще нет. Хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думать, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать. Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал».

В РПЛ «Динамо» занимает второе место, набрав 9 очков в 4 матчах. В Кубке России команда находится на второй строчке в группе А с 3 баллами.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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