Марио Личка назвал заслуженной победу над махачкалинским «Динамо»

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).

— Павел Пивоваров рассказал, что в перерыве была мотивационная речь от штаба, что там было? И за счет чего удалось переломить ход матча с махачкалинцами?

— Мы не играли плохо. В центре поля, а также в построении атак нам многое удавалось. Последняя треть — там были трудности, возможно, сказался недостаток мастерства. Плюс мы пропустили в первом тайме. Но мы продолжаем работать. Победа, с моей точки зрения, была заслуженной.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.