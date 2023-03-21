Маркао прокомментировал задержание болельщика, бросившего банан в Вендела

Бывший форвард «Спартака» Маркао прокомментировал новость о том, что полиции удалось поймать болельщика, который бросил в полузащитника «Зенита» Вендела бананом в четвертьфинальном матче с «Волгой» в рамках Пути регионов FONBET Кубка (3:0).

«Такие люди должны понести суровое наказание, иначе они никогда не изменятся. Им тяжело жить в воспитанном обществе. Деньги — не лучшее средство для наказания, потому что если этот человек сможет себе позволить оплатить штраф, то в будущем не перестанет поступать неправильно. Какое наказание было бы справедливым? Я доверяю профессионалам, работающим в ответственных органах по этому делу. Верю, что они назначат справедливое наказание», — цитирует «РБ Спорт» Маркао.

Сотрудники полиции составили на болельщика административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.