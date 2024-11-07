Николич: «Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сегодня было очень много единоборств и борьбы наверху. В такой игре «Рубин» был чуть лучше нас. Кроме отрезка с десятой минуты до перерыва, когда мы контролировали игру и держали мяч низко, у нас многое не получалось. Были две большие ошибки — мы позволили случиться стопроцентному голевому моменту и пенальти, буквально «подарили» их сопернику. Слава Тороп, слава богу, выручил сегодня. Ответная игра в Москве уже через несколько недель: будем готовиться и бороться за полуфинал Пути РПЛ.

Также большое спасибо хочу сказать фанатам. Очень приятно играть в футбол с шумными трибунами. Жаль, что не смогли порадовать их победой. Постараемся в следующей игре.

Уже во второй или третий раз нам трудно играть низом из-за условий поля. У «Рубина» много верховой борьбы, единоборств. А мы не настолько габаритная команда, чтобы играть в такой футбол. У нас структура игры построена по-другому. В нынешнюю часть сезона поле тяжелое, такая же ситуация будет в марте. Надо работать над этим», — цитирует пресс-служба клуба Николича.