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Сегодня, 00:33

Николич: «Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сегодня было очень много единоборств и борьбы наверху. В такой игре «Рубин» был чуть лучше нас. Кроме отрезка с десятой минуты до перерыва, когда мы контролировали игру и держали мяч низко, у нас многое не получалось. Были две большие ошибки — мы позволили случиться стопроцентному голевому моменту и пенальти, буквально «подарили» их сопернику. Слава Тороп, слава богу, выручил сегодня. Ответная игра в Москве уже через несколько недель: будем готовиться и бороться за полуфинал Пути РПЛ.

Также большое спасибо хочу сказать фанатам. Очень приятно играть в футбол с шумными трибунами. Жаль, что не смогли порадовать их победой. Постараемся в следующей игре.

Уже во второй или третий раз нам трудно играть низом из-за условий поля. У «Рубина» много верховой борьбы, единоборств. А мы не настолько габаритная команда, чтобы играть в такой футбол. У нас структура игры построена по-другому. В нынешнюю часть сезона поле тяжелое, такая же ситуация будет в марте. Надо работать над этим», — цитирует пресс-служба клуба Николича.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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