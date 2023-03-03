Мартинс Перейра считает, что «Спартак» выглядел лучше во втором матче с «Локомотивом» в FONBET Кубке России

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал игру красно-белых в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).

«В гостях мы провели хороший первый тайм, а во второй половине все получилось сложнее. Зато домашнюю игру можно занести нам в актив целиком. Мы пропустили два мяча, над этим нужно будет поработать. Но забили еще больше и получили удовольствие от футбола. Выиграли и рады, что прошли по сетке турнира дальше», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Красно-белые обыграли «Локомотив» по сумме двух матчей (1:0, 4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Уралом».