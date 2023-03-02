Масалитин назвал «Крылья Советов» фаворитами в кубковом матче с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает «Крылья Советов» фаворитами в полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с армейцами.

«Честно говоря, я большего ожидал от ЦСКА в двух играх. Если в первом матче по первому тайму вообще вопросов не было, команда разрывала «Краснодар», то второй тайм и вторая встреча, конечно, настораживают: опять вернулись к своему скучному футболу. Понятно, что во втором матче, может, хотели счет сберечь — но так впереди вообще не играют. А «Крылья» — молодцы, они выбрали свою концепцию игры. Люди уходят — они приглашают новых и стараются играть в атакующий футбол. Дома, думаю, они являются фаворитами», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.