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Сегодня, 16:14

Масалитин назвал преимущество ЦСКА перед соперниками в FONBET Кубке России

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил группу, в которую попал армейский клуб по итогам жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наверно, все группы сейчас равны. Кто хотел, тот в такую группу и попал. Как обладатель Кубка, ЦСКА видится фаворитом в своей группе. В остальных командах произошли тренерские изменения. В «Факеле» в конце сезона произошла смена тренера, пока они привыкают к требованиям [Вадима] Евсеева. Такая же ситуация произошла в «Сочи» чуть раньше, [Дмитрий] Хохлов принял команду. Понятно, что сейчас будут и новые игроки, и новые требования. Ну и в «Оренбурге» то же самое, [Марцел] Личка ушел, будет новый тренер, новые футболисты, новый футбол. Поэтому в этом плане в ЦСКА все стабильно. Нужно только со своими футболистами разобраться, если надо, то укрепить какую-то позицию», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Соперниками ЦСКА в группе А будут «Оренбург», «Сочи» и «Факел».

В сезоне-2022/23 армейцы выиграли Кубок России, одержав победу над «Краснодаром» в суперфинале турнира (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/25/20742638.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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