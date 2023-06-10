Масалитин назвал сильные стороны ЦСКА и «Краснодара» перед Суперфиналом FONBET Кубка России

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал сильные стороны армейского клуба и «Краснодара» перед Суперфиналом FONBET Кубка России по футболу.

«У каждой команды есть свои плюсы и минусы, это надо учитывать. У «Краснодара» очень хорошая средняя линия с активными крайними вингерами, которых нельзя оставлять один в один против защитников. Нужна будет подстраховка. Ну и хорошо исполняет стандарты Сперцян, то есть, нельзя будет фолить возле штрафной. У группы атаки ЦСКА очень хорошее преимущество перед защитниками «Краснодара». Если их правильно прессинговать, чтобы соперники не начинали атаку, то можно добиться положительного результата. Как они подойдут, как они выберут тактику, это уже к тренерам вопросы», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.