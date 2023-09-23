Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:56

Масалитин: «Не хочется, чтобы сказка 2Drots в Кубке России закончилась»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от дальнейшего выступления медийного клуба 2Drots в FONBET Кубке России.

«Конечно, не хотелось бы, чтобы сказка 2Drots закончилась. Не скажу, что «Химки» — непроходимая команда. Ну и хочется, чтобы эта медийная команда немножко пошумела, навела какой-то порядок в нашем футболе. Потому что ну куда это годится, что какие-то медийные команды обыгрывают вторую лигу?! Причем по игре обыгрывают! Вот и пожалуйста — при должной отдаче, работе и мастерстве тренеров и футболистов, становится понятно, что они могут играть с профессионалами. Вот это, конечно, вызывает удивление», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России медийная команда сыграет с клубом из первой лиги — «Химками». Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/23/21349303.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
0
Читайте также
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Дюков о работе женщин-арбитров в матчах мужских команд: «Будем создавать условия»
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»
Деограсия прокомментировал победу над «Факелом» в FONBET Кубке России
Ташуев — о поражении от «Оренбурга»: «Напрягает, что второй матч создаем моменты, а голов нет»
Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче с «Оренбургом»
«Оренбург» в серии пенальти обыграл «Факел» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков о работе женщин-арбитров в матчах мужских команд: «Будем создавать условия»