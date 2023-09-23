Масалитин: «Не хочется, чтобы сказка 2Drots в Кубке России закончилась»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от дальнейшего выступления медийного клуба 2Drots в FONBET Кубке России.

«Конечно, не хотелось бы, чтобы сказка 2Drots закончилась. Не скажу, что «Химки» — непроходимая команда. Ну и хочется, чтобы эта медийная команда немножко пошумела, навела какой-то порядок в нашем футболе. Потому что ну куда это годится, что какие-то медийные команды обыгрывают вторую лигу?! Причем по игре обыгрывают! Вот и пожалуйста — при должной отдаче, работе и мастерстве тренеров и футболистов, становится понятно, что они могут играть с профессионалами. Вот это, конечно, вызывает удивление», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России медийная команда сыграет с клубом из первой лиги — «Химками». Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.