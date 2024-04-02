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Сегодня, 08:34

Масалитин: «Спартак» и «Зенит» в Кубке будут играть на результат»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кубок важен всем, никто от него просто так не откажется. Покажите мне команду, которая бы отказалась. Трофей уже маячит, поэтому «Спартак» с «Зенитом» будут играть на результат. Хотя, возможно, появятся ребята, которые имели мало игровой практики», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами в Кубке России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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