Масалитин: «Никто не знает, чего ждать от игры «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин отметил, что сейчас трудно рассуждать о том, как сложится для красно-белых ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».

«В «Спартаке» сейчас много интриг. То Абаскаль уезжает, то он не уезжает. Разговоры о Соболеве, Джикии, Промесе. Весь негатив сказывается на игре «Спартака». Никто не знает, что ждать от игры команды с «Оренбургом», будет ли основной состав или смешанный. Если «Спартак» выиграет Кубок, но провалит чемпионат, болельщики смогут найти в этом утешение. Но для этого надо побеждать «Оренбург», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Ответная игра состоится в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по мск. Первый матч завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.