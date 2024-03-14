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Кубок России

14 марта, 17:22

Масалитин: «Никто не знает, чего ждать от игры «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин отметил, что сейчас трудно рассуждать о том, как сложится для красно-белых ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».

«В «Спартаке» сейчас много интриг. То Абаскаль уезжает, то он не уезжает. Разговоры о Соболеве, Джикии, Промесе. Весь негатив сказывается на игре «Спартака». Никто не знает, что ждать от игры команды с «Оренбургом», будет ли основной состав или смешанный. Если «Спартак» выиграет Кубок, но провалит чемпионат, болельщики смогут найти в этом утешение. Но для этого надо побеждать «Оренбург», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Ответная игра состоится в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по мск. Первый матч завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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