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Кубок России

Сегодня, 13:49

Масалитин: «Давайте Кубок России назовем российской Лигой чемпионов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о нынешнем формате FONBET Кубка России.

«ЦСКА может вылететь от «Урала», но снова встретится с ним в итоговом финале. Для меня непонятен этот формат Кубка России, но не могу сказать, что он мне не нравится. Футболистам, которые сидят в запасе, тоже нужно играть. Чем больше будет матчей, тем больше будет повышаться мастерство. Но кубок на то и кубок — ты должен вылетать после первой проигранной игры. Этот формат нужен, но тогда надо турнир назвать по-другому. В этой ситуации нас не поймут и иностранцы, и наши специалисты, формат запутанный. Но с помощью такого турнира наш футбол и наши игроки развиваются. Раньше, во время СССР, в кубке играли дублирующие составы и получали свою игровую практику. Сейчас к этому возвращаться не хотят. Есть разные турниры, которые идут параллельно кубку. Давайте Кубок России назовем российской Лигой чемпионов, пускай там играют команды в новом формате», — приводит Metaratings.ru слова Масалитина.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-davaite-kubok-rossii-nazovyom-rossiiskoi-ligoi-chempionov-i-sdelaem-eshyo-turnir-vrode-ligi-evropy-244466/
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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