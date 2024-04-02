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Кубок России

Сегодня, 09:23

Масалитин: «У ведущих игроков «Зенита» есть шанс передохнуть во время Кубка»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин полагает, что в противостоянии с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России тренерский штаб «Зенита» может дать отдохнуть ряду игроков основы.

«Зенит» борется за чемпионство, к «Спартаку» это не относится. Так что здесь у «Зенита» есть шанс передохнуть ведущим игрокам, которые, возможно, выйдут на замену минут на 15-20, чтобы поддерживать игровой ритм. Но так это выглядит со стороны. Надо знать, что происходит в командах. Может быть, кто-то рискнет играть и основным составом. Нельзя забывать, что есть риск и травмировать ведущих игроков. Тогда они могут много пропустить в чемпионате», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами в Кубке России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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