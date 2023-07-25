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Кубок России

Сегодня, 12:05

Масалитин рассказал, способен ли клуб первой лиги выиграть FONBET Кубок России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал клубы первой лиги, которые способны сотворить сенсацию в FONBET Кубке России.

«Можем увидеть сенсационного победителя Кубка. Если бы это еще был настоящий Кубок, то сенсацией было бы больше, но формула слишком сложная. Ее надо дорабатывать. Например, делать группы с командами медиалиги, КФК, которые потом бы встречались с клубами первой и второй лиг. Какая команда первой лиги способна выиграть Кубок России? Тяжело сказать. Надо смотреть, какими составами будут играть команды РПЛ. Думаю, «Торпедо», «Химки», «Енисей» или «Алания» могут сотворить сенсацию», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Кубок России сезона-2023/24 стартует 25 июля матчами «Локомотив» — «Урал» (18.30 мск), «Пари НН» — «Динамо» (18.30 смк) и «Зенит» — «Ахмат» (20.45 мск).

ЦСКА и &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; финалисты Кубка-2022/23. Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
Первая лига
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