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Кубок России

Сегодня, 13:03

Масалитин счиает, что у Галицкого поменялись взгляды насчет воспитанников «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги кубкового матча «Краснодар» — «Ростов» (1:1, по пенальти 5:3).

«Получилось так. Могли с игры, но довели до пенальти, а это уже лотерея, у кого крепче нервы и мастерство. На сегодняшний день оказалось, что крепче у «Краснодара». В принципе, по игре нормально. Знаете, что бросилось-то в глаза? «Ростов» играет своими воспитанниками, российскими футболистами. Что на замене, что в основе. А у Галицкого была какая мечта? 11 воспитанников в основе. Открываем, значит, мы состав «Краснодара» и смотрим: трое с российским паспортом, двое с двойным гражданством и шестеро, получается, иностранцев. То есть у человека взгляды поменялись. Наверно, мы уже не дождемся 11 воспитанников в основном составе «Краснодара», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005076156_masalitin_u_galickogo_pomenyalis_vzglyadyi_naschet_vospitannikov_krasnodara
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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