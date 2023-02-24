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Сегодня, 18:59

Масалитин считает, что «Краснодар» может обыграть ЦСКА и выйти в полуфинал FONBET Кубка России

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Краснодар» не потерял шансы на выход в полуфинал FONBET Кубка России.

«Может ли «Краснодар» пройти ЦСКА? А почему нет? Во втором тайме Кордоба полностью переиграл Рошу. Если «Краснодар» забьет в первом тайме дважды, то все перевернется. По игре у ЦСКА есть проблемы. Вопрос в том, как «Краснодар» проблемами распорядится. Я бы не сказал, что ЦСКА уже прошел «Краснодар», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами в рамках 1/4 финала Кубка России завершился победой армейцев со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/24/19824223.shtml
Валерий Масалитин
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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