Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

17 марта, 10:04

Масалитин считает, что матчи против в Кубке России ЦСКА будут принципиальными для Игнашевича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на итоги жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка прошла 15 марта. ЦСКА в полуфинале сыграет против «Балтики»

«Нельзя говорить, что ЦСКА повезло. «Балтика» будет биться до конца, а для Игнашевича эти матчи будут принципиальными, его подопечные отдадут все силы ради победы. Какую стратегию стоит применить ЦСКА? Играть на победу в первом матче и не надеяться на ничью», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Первый матч между армейцами и калининградцами пройдет в Калининграде 3 апреля. Ответная игра состоится 17 апреля в Москве.

В другом полуфинале Пути РПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зиньковский: «Победа над «Оренбургом» в Кубке России осчастливила «Спартак»

В РФС рассказали, какие страны интересуются возможностью вещания матчей Кубка России