Масалитин считает, что матчи против в Кубке России ЦСКА будут принципиальными для Игнашевича

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на итоги жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка прошла 15 марта. ЦСКА в полуфинале сыграет против «Балтики»

«Нельзя говорить, что ЦСКА повезло. «Балтика» будет биться до конца, а для Игнашевича эти матчи будут принципиальными, его подопечные отдадут все силы ради победы. Какую стратегию стоит применить ЦСКА? Играть на победу в первом матче и не надеяться на ничью», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Первый матч между армейцами и калининградцами пройдет в Калининграде 3 апреля. Ответная игра состоится 17 апреля в Москве.

В другом полуфинале Пути РПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит».