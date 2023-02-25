Масалитин считает, что результат матча «Зенит» — «Волга» может быть непредсказуемым

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о предстоящем матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где сразятся ульяновская «Волга» и петербургский «Зенит».

«Понятно, что фаворит — это «Зенит». А то, что результат может быть непредсказуем, это точно. Не раз игры в Кубке это показывали. Малозначимые команды очень мотивированные, очень хорошо относятся к таким играм, это, может, единственный шанс у них — показаться и проявить себя. И раздражитель хороший, неоднократный чемпион России. Погодные условия неизвестно какие будут. Тяжело сказать. Фаворит очевиден, это «Зенит», а как он отнесется к этой игре — только сама игра и покажет, насколько серьезно и мотивированно он подошел. А так, в Кубке все бывает», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).