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Сегодня, 14:26

Масалитин считает, что результат матча «Зенит» — «Волга» может быть непредсказуемым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о предстоящем матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где сразятся ульяновская «Волга» и петербургский «Зенит».

«Понятно, что фаворит — это «Зенит». А то, что результат может быть непредсказуем, это точно. Не раз игры в Кубке это показывали. Малозначимые команды очень мотивированные, очень хорошо относятся к таким играм, это, может, единственный шанс у них — показаться и проявить себя. И раздражитель хороший, неоднократный чемпион России. Погодные условия неизвестно какие будут. Тяжело сказать. Фаворит очевиден, это «Зенит», а как он отнесется к этой игре — только сама игра и покажет, насколько серьезно и мотивированно он подошел. А так, в Кубке все бывает», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19828963.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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