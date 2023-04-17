Масалитин считает, что «Спартаку» не стоит недооценивать «Акрон» в Кубке России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего нужно остерегаться «Спартаку» при подготовке к полуфиналу Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Непонятно, в каком составе поедет «Спартак» на эту игру. Если произойдет недооценка соперника, то у красно-белых могут быть проблемы. По составу, по всему — «Спартак» фаворит. Но может быть недооценка, и многие команды — «Локомотив», «Торпедо», «Динамо» — поплатились за это. Если «Акрон» дотянет до пенальти, то шансы есть у них», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет 19 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.