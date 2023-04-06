Масалитин: «Кубок должен оставаться Кубком. Если проиграл в плей-офф, то вылетаешь»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о формате FONBET Кубка России.

«Кубок должен оставаться Кубком. Если ты проиграл в плей-офф, то вылетаешь. Если руководству нравится такой формат, то назовите этот турнир хотя бы как-то иначе — Лига какая-нибудь, но никак не Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Также он согласился с тем, что теоретически «Спартак» может выиграть Кубок, а «Урал» — нет, несмотря на то что московская команда уступила подопечным Виктора Гончаренко в полуфинале Пути РПЛ.

«Да, и такое тоже может быть, поэтому изобретать ничего не нужно. Пусть играют по два матча — дома и на выезде, но по итогам дуэли в плей-офф должен оставаться один победитель. Сейчас нет еврокубков, поэтому играть дома и на выезде вполне логично, даже в финале можно так сделать», — добавил специалист.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.