Маслов не уверен, сыграет ли с «Зенитом» в Кубке России

Маслов рассказал о травме в преддверии матча с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повреждении, полученном в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

«У меня заболел тазобедренный сустав. Завтра будет обследование. Пока не знаю, насколько все серьезно. Не знаю, смогу ли сыграть с «Зенитом», завтра будет понятно», — сказал Маслов «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 9 очков и вышли на второе место в группе. «Спартак» сохраняет первую строчку (12 очков).

В заключительном туре «Спартак» в гостях сыграет против «Зенита», а «Крылья» примут «Факел». Оба матча пройдут 27 ноября.